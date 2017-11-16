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Дальнее зарубежье 16.11.2017 18:17

Трамп придает большое значение решению Пекина направить спецпосланника в КНДР

Президент США Дональд Трапм заявил в четверг, что считает важным событием решение Пекина направить спецпосланника на переговоры в Пхеньян.

"Китай отправляет спецпосланника и делегацию в Северную Корею. Это - большой шаг. Посмотрим, что произойдет", - написал он в "Твиттере".

Как сообщалось, ожидается, что визит китайской делегации в КНДР начнется в пятницу.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]