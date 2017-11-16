Трамп придает большое значение решению Пекина направить спецпосланника в КНДР

Президент США Дональд Трапм заявил в четверг, что считает важным событием решение Пекина направить спецпосланника на переговоры в Пхеньян.

"Китай отправляет спецпосланника и делегацию в Северную Корею. Это - большой шаг. Посмотрим, что произойдет", - написал он в "Твиттере".

Как сообщалось, ожидается, что визит китайской делегации в КНДР начнется в пятницу.