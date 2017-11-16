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Карабахский конфликт 16.11.2017 17:19

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в декабре в Вене в кулуарах СМИД ОБСЕ – заявление

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в рамках нагорно-карабахского урегулирования состоится в кулуарах СМИД ОБСЕ в декабре в Вене, отмечается в заявлении сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что сопредседатели 14 и 16 ноября провели встречи с главами МИД Армении и Азербайджана.

"Сопредседатели на встречах с министрами обсудили конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саргсяном во время Женевского саммита 16 октября 2017 года. В ходе встреч сопредседатели и министры обсудили ряд рабочих предложений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении", - отмечается в заявлении.

Министры одобрили проведение совместной встречи в кулуарах СМИД ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене. "Сопредседатели подготовят повестку для этой встречи, в которую войдут основные вопросы политического урегулирования конфликта, а также конкретные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения", - подчеркивается в заявлении.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, СОПРЕДСЕДАТЕЛИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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