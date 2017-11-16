Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в декабре в Вене в кулуарах СМИД ОБСЕ – заявление

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в рамках нагорно-карабахского урегулирования состоится в кулуарах СМИД ОБСЕ в декабре в Вене, отмечается в заявлении сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.
В заявлении отмечается, что сопредседатели 14 и 16 ноября провели встречи с главами МИД Армении и Азербайджана.
"Сопредседатели на встречах с министрами обсудили конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саргсяном во время Женевского саммита 16 октября 2017 года. В ходе встреч сопредседатели и министры обсудили ряд рабочих предложений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении", - отмечается в заявлении.
Министры одобрили проведение совместной встречи в кулуарах СМИД ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене. "Сопредседатели подготовят повестку для этой встречи, в которую войдут основные вопросы политического урегулирования конфликта, а также конкретные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения", - подчеркивается в заявлении.
А.Азизов
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