Председатель Африканского союза Альфа Конде заявил, что организация "никогда не примет военный переворот" в Зимбабве, сообщает в четверг телеканал "Скай-ньюс".
"Мы требуем уважение конституции, возвращения к конституционному порядку. Мы знаем, что есть внутренние проблемы. Их необходимо решать политическим путем в рамках партии ZANU-PF (ЗАНУ-ПФ), а не при помощи вмешательства армии", - заявил А.Конде в ходе визита в Париж.
Ранее А.Конде уже говорил, что кризис в Зимбабве "похож на переворот", и призвал военных немедленно прекратить свои действия.
Президент ЮАР Джейкоб Зума, который ранее заявлял, что президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под домашним арестом, считает, что политическая ситуация "в скором времени станет ясной".
Дж.Зума, по данным южноафриканских СМИ, созвал представителей стран, входящих в Сообщество развития Юга Африки (САДК), на встречу в Ботсване, чтобы обсудить ситуацию в Зимбабве. На встрече будет присутствовать председатель САДК, а также представители министерств иностранных дел Анголы, Танзании и Замбии. На встрече должны выступить два посланника, которых Дж.Зума направил в среду в Зимбабве для встречи с Р.Мугабе.
На прошлой неделе президент Зимбабве Р.Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Э.Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Р.Мугабе во главе государства.
В минувшую среду военные Зимбабве объявили об установлении контроля над государственными телеканалами, однако они отрицают, что пытались свергнуть президента Р.Мугабе. Они заявили, что их целью были "преступники, окружающие Роберта Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред".
Р.Мугабе со своей семьей "находится в безопасности", утверждают военные. Сам президент, как и его жена, с 15 ноября не выступали.
В четверг западные СМИ сообщили, что военные в Зимбабве работают над созданием переходного правительства.
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