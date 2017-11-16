В Баку прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 205-летию Мирзы Фатали Ахундова

15 ноября с.г. в школе № 39 города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Книги и писатели – юбиляры 2017 года» состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 205-летию азербайджанского писателя, поэта, мыслителя, философа и драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде (Ахундова).

Учащиеся школы представили костюмированные сценки по произведениям

М.Ф. Ахундова, читали его стихи и рассказывали о его творческой биографии. Вела вечер учитель истории школы № 39 Гульнара Тангрывердиева.

В мероприятии приняли участие главный специалист представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова и координатор образовательных программ РИКЦ, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

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