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16.11.2017 17:44

В Баку прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 205-летию Мирзы Фатали Ахундова

15 ноября с.г. в школе № 39 города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Книги и писатели – юбиляры 2017 года» состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 205-летию азербайджанского писателя, поэта, мыслителя, философа и драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде (Ахундова).

Учащиеся школы представили костюмированные сценки по произведениям
М.Ф. Ахундова, читали его стихи и рассказывали о его творческой биографии. Вела вечер учитель истории школы № 39 Гульнара Тангрывердиева.

В мероприятии приняли участие главный специалист представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова и координатор образовательных программ РИКЦ, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Фотографии:


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]