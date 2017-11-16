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Регион 16.11.2017 17:48

Лидеры Турции, РФ и Ирана на встрече в Сочи могут сделать важные выводы из обсуждения сирийской темы - вице-премьер Турции

Руководители Турции, России и Ирана на предстоящей на будущей неделе встрече обсудят переговорный процесс в Астане, политический переходный процесс в Сирии и сделают важные выводы, сообщил в четверг журналистам вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники в окружении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что глава государства отправится 22 ноября в Сочи на трехстороннюю встречу с президентами РФ и Ирана.

"Эта новость достоверная. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени вновь посетит Россию. Лидеры России, Ирана и Турции обсудят астанинский процесс и политический переходный процесс в Сирии, сделают важные выводы", - сказал Б.Боздаг.

Россия, Турция и Иран является странами-гарантами договоренностей о прекращении огня в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САММИТ, СИРИЯ, ВЫВОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]