Лидеры Турции, РФ и Ирана на встрече в Сочи могут сделать важные выводы из обсуждения сирийской темы - вице-премьер Турции

Руководители Турции, России и Ирана на предстоящей на будущей неделе встрече обсудят переговорный процесс в Астане, политический переходный процесс в Сирии и сделают важные выводы, сообщил в четверг журналистам вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники в окружении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что глава государства отправится 22 ноября в Сочи на трехстороннюю встречу с президентами РФ и Ирана.
"Эта новость достоверная. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени вновь посетит Россию. Лидеры России, Ирана и Турции обсудят астанинский процесс и политический переходный процесс в Сирии, сделают важные выводы", - сказал Б.Боздаг.
Россия, Турция и Иран является странами-гарантами договоренностей о прекращении огня в Сирии.
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