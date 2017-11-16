Посол США на встрече с патриархом Кириллом заявил о необходимости развивать диалог, опираясь на общие ценности

Россия и США должны искать возможность диалога через объединяющие ценности, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Как лучше нам понять друг друга, помнимо заголовков в газетах, как нам лучше услышать друг друга и понять то, что нас объединяет, об этом стоит говорить", - , сказал он на встрече с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

"Конечно , уровень доверия к политическим лидерам очень низок , нам действительно необходимо вести дискуссию , используя ценности , которые нас объединяют",- сказал он , отмечая отношения США и РФ.

"Нужно призывать политических деятелей, чтобы развивать чувство уважения , понимать, что объединяет наши страны ",- добавил Дж.Хантсман.

Встреча посла США и патриарха состоялась в Москве.