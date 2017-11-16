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СНГ 16.11.2017 19:05

Посол США на встрече с патриархом Кириллом заявил о необходимости развивать диалог, опираясь на общие ценности

Россия и США должны искать возможность диалога через объединяющие ценности, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Как лучше нам понять друг друга, помнимо заголовков в газетах, как нам лучше услышать друг друга и понять то, что нас объединяет, об этом стоит говорить", - , сказал он на встрече с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

"Конечно , уровень доверия к политическим лидерам очень низок , нам действительно необходимо вести дискуссию , используя ценности , которые нас объединяют",- сказал он , отмечая отношения США и РФ.

"Нужно призывать политических деятелей, чтобы развивать чувство уважения , понимать, что объединяет наши страны ",- добавил Дж.Хантсман.

Встреча посла США и патриарха состоялась в Москве.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПОСОЛ, ПАТРИАРХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]