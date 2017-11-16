Петербург признан самым читающим регионом России

Санкт-Петербург стал победителем конкурса "Самый читающий регион" по итогам 2017 года.

Церемония награждения финалистов и победителя конкурса прошла в четверг в стенах Президентской библиотеки имени Ельцина в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В этом году в конкурсе приняли участие 84 региона, четыре из них стали лауреатами: Калининградская область - за проект "Дни литературы в Калининградской области", Татарстан - за проект "Культурный дневник школьника", Москва - за новый проект по безвозмездной передаче населению списанных книг. Четвертым лауреатом, самым читающим регионом и "Литературным флагманом России" на 2018 год стал Санкт-Петербург.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил на церемонии, что в городе за два года открылось 26 книжных магазинов, возрождена "Книжная лавка писателей" и открыты её филиалы в Минске, Салониках и Симферополе. В северной столице также запущена мобильная библиотека - состав метро с открытым доступом к 750 тыс. электронных книг.

Он сообщил, что Петербург будет подавать заявку в ЮНЕСКО для участия в конкурсе "Книжная столица мира" в 2020 году.