Минобороны РФ рассекретило документы времен войны о помощи Польше со стороны СССР

Исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, рассказывающие об оказании Советским Союзом материальной помощи Польше в 1944-1945 годах, опубликованы в рамках мультимедийного проекта "Память против забвения".

"Большой интерес пользователей вызовет впервые опубликованное Соглашение между советским военным командованием и временным правительством Польской республики об использовании оборудования германских предприятий и другого имущества, находящегося на территории Польши. В нем в частности отмечалось, что все без исключения польские заводы и оборудование передавались полякам, их демонтаж и вывоз строго запрещался", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В опубликованных документах приводятся сведения о помощи СССР населению освобожденных частями Красной Армии польских городов продовольствием, медикаментами, автотранспортом, топливом и сырьем для промышленных предприятий.

Как свидетельствуют архивные документы, помощь Советского Союза в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной Армии и из запасов народных комиссариатов СССР.

"Только за период с марта по ноябрь 1945 год для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах 1945 года", - говорится в сообщении Минобороны.

В порядке трудового договора временному правительству Польши в течение второго и третьего кварталов 1945 года было поставлено более 130 тыс. тонн продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка, 100 тыс. тонн крупных кож, более 2 тыс. грузовых автомобилей.

Из ресурсов 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов в виде единовременной помощи для питания польских железнодорожников, угольщиков и других рабочих было передано более 8 тыс. тонн мяса.

В рассекреченных документах приведены данные о восстановлении частями Красной Армии польских железных дорог и мостов, разрушенных немецкими оккупантами. Так, только силами железнодорожных частей 1-го Белорусского фронта на территории Польши было восстановлено более 5 тыс. километров железных дорог, 12,5 тыс. проводо-километров железнодорожной связи; построено и отремонтировано более 30 тыс. погонных метров мостов.

Отдельно выделены документы о передаче полякам в период весенне-посевной кампании 1945 года посевного материала - семян пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, капусты, огурцов, лука и других, сельскохозяйственных машин и инвентаря, а также расписки польских крестьян в получении помощи.

В рассекреченных Минобороны России документах также отражены беспрецедентные объемы переданных Польше денежных средств, число привлеченных к восстановлению народного хозяйства страны советских военных и гражданских специалистов.

Исторические документы ранее не публиковались в открытых источниках и были доступны лишь узкому кругу специалистов.

В Минобороны напомнили, что 21 октября текущего года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который угрожает сносом памятникам Красной Армии.

"Одной из первых "жертв" варварского закона стал памятник благодарности Красной армии в польском городе Щецин", - сообщили в Минобороны РФ.