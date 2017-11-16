Минобороны РФ рассекретило документы времен войны о помощи Польше со стороны СССР

Исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, рассказывающие об оказании Советским Союзом материальной помощи Польше в 1944-1945 годах, опубликованы в рамках мультимедийного проекта "Память против забвения".
"Большой интерес пользователей вызовет впервые опубликованное Соглашение между советским военным командованием и временным правительством Польской республики об использовании оборудования германских предприятий и другого имущества, находящегося на территории Польши. В нем в частности отмечалось, что все без исключения польские заводы и оборудование передавались полякам, их демонтаж и вывоз строго запрещался", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В опубликованных документах приводятся сведения о помощи СССР населению освобожденных частями Красной Армии польских городов продовольствием, медикаментами, автотранспортом, топливом и сырьем для промышленных предприятий.
Как свидетельствуют архивные документы, помощь Советского Союза в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной Армии и из запасов народных комиссариатов СССР.
"Только за период с марта по ноябрь 1945 год для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах 1945 года", - говорится в сообщении Минобороны.
В порядке трудового договора временному правительству Польши в течение второго и третьего кварталов 1945 года было поставлено более 130 тыс. тонн продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка, 100 тыс. тонн крупных кож, более 2 тыс. грузовых автомобилей.
Из ресурсов 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов в виде единовременной помощи для питания польских железнодорожников, угольщиков и других рабочих было передано более 8 тыс. тонн мяса.
В рассекреченных документах приведены данные о восстановлении частями Красной Армии польских железных дорог и мостов, разрушенных немецкими оккупантами. Так, только силами железнодорожных частей 1-го Белорусского фронта на территории Польши было восстановлено более 5 тыс. километров железных дорог, 12,5 тыс. проводо-километров железнодорожной связи; построено и отремонтировано более 30 тыс. погонных метров мостов.
Отдельно выделены документы о передаче полякам в период весенне-посевной кампании 1945 года посевного материала - семян пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, капусты, огурцов, лука и других, сельскохозяйственных машин и инвентаря, а также расписки польских крестьян в получении помощи.
В рассекреченных Минобороны России документах также отражены беспрецедентные объемы переданных Польше денежных средств, число привлеченных к восстановлению народного хозяйства страны советских военных и гражданских специалистов.
Исторические документы ранее не публиковались в открытых источниках и были доступны лишь узкому кругу специалистов.
В Минобороны напомнили, что 21 октября текущего года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который угрожает сносом памятникам Красной Армии.
"Одной из первых "жертв" варварского закона стал памятник благодарности Красной армии в польском городе Щецин", - сообщили в Минобороны РФ.
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