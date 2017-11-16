Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Абшеронского полуострова

ОАО "Азерсу" получит из госбюджета 10,1 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Абшеронского полуострова.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о выделении средств.
В соответствии с распоряжением средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2017 год.
Б.Рустамбеков
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