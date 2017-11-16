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Социум 16.11.2017 18:08

Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Абшеронского полуострова

ОАО "Азерсу" получит из госбюджета 10,1 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Абшеронского полуострова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о выделении средств.

В соответствии с распоряжением средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2017 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АБШЕРОН, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]