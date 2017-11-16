Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Хырдалане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манат на капитальный ремонт 23 многоквартирных домов в городе Хырдалан.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства выделены Исполнительной власти Абшеронского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Ф.Исазаде