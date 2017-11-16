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Социум 16.11.2017 18:15

Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Хырдалане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манат на капитальный ремонт 23 многоквартирных домов в городе Хырдалан.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства выделены Исполнительной власти Абшеронского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЖИЛЬЕ, КАПРЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]