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Это интересно 16.11.2017 20:31

Рынок космических услуг вырастет до $2,7 трлн к 2045 г. - BofAML

Новый этап освоения космоса обеспечит рост сопутствующих отраслей и новые возможности для компаний, объем рынка вырастет с $339 млрд в 2016 году до $2,7 трлн в 2045 году, прогнозируют эксперты Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

Основной движущей силой новой космической гонки останутся интересы оборонного комплекса, однако для "Космического века 2.0" будут характерны и другие факторы: инновации частных компаний, коммерческая деятельность, вовлечение новых стран, снижение стоимости запуска, говорится в обзоре BofAML "To Infinity and Beyond - Global Space Primer".

Традиционно компаниям было сложно зарабатывать деньги на космосе - требовались огромные капиталовложения с неясным горизонтом окупаемости и частыми задержками. Несмотря на это, инвестиции в космические стартапы с 2000 года превысили $16 млрд, в том числе в 2016 году достигли нового рекорда - $2,8 млрд.

Однако в ближайшие несколько десятилетий освоение космоса продвинется намного больше, чем за всю историю человечества до настоящего времени, и возможностей для бизнеса станет больше.

Пока доминировать в этом сегменте по-прежнему будут государственные агентства и ведущие аэрокосмические компании и военные подрядчики. Вместе с тем неплохой потенциал могут показать проекты, связанные с технологическими прорывами: космический туризм, междугородние полеты на ракетах, добыча полезных ископаемых на астероидах и исследования глубокого космоса.

Инвестиции в освоение космоса по-прежнему сопряжены с высокими технологическими рисками и вызовами. Рентабельность остается низкой, вероятность неудачного запуска около 5%, сложности добавляют вопросы безопасности и регулирования, отмечается в обзоре.

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Тэги: МИР, КОСМОС, ПРОГНОЗ, BOFAML


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]