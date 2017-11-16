Рынок космических услуг вырастет до $2,7 трлн к 2045 г. - BofAML

Новый этап освоения космоса обеспечит рост сопутствующих отраслей и новые возможности для компаний, объем рынка вырастет с $339 млрд в 2016 году до $2,7 трлн в 2045 году, прогнозируют эксперты Bank of America Merrill Lynch (BofAML).
Основной движущей силой новой космической гонки останутся интересы оборонного комплекса, однако для "Космического века 2.0" будут характерны и другие факторы: инновации частных компаний, коммерческая деятельность, вовлечение новых стран, снижение стоимости запуска, говорится в обзоре BofAML "To Infinity and Beyond - Global Space Primer".
Традиционно компаниям было сложно зарабатывать деньги на космосе - требовались огромные капиталовложения с неясным горизонтом окупаемости и частыми задержками. Несмотря на это, инвестиции в космические стартапы с 2000 года превысили $16 млрд, в том числе в 2016 году достигли нового рекорда - $2,8 млрд.
Однако в ближайшие несколько десятилетий освоение космоса продвинется намного больше, чем за всю историю человечества до настоящего времени, и возможностей для бизнеса станет больше.
Пока доминировать в этом сегменте по-прежнему будут государственные агентства и ведущие аэрокосмические компании и военные подрядчики. Вместе с тем неплохой потенциал могут показать проекты, связанные с технологическими прорывами: космический туризм, междугородние полеты на ракетах, добыча полезных ископаемых на астероидах и исследования глубокого космоса.
Инвестиции в освоение космоса по-прежнему сопряжены с высокими технологическими рисками и вызовами. Рентабельность остается низкой, вероятность неудачного запуска около 5%, сложности добавляют вопросы безопасности и регулирования, отмечается в обзоре.
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