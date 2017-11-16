Россия не приемлет голословных обвинений от Великобритании, настаивает на проверке российскими специалистами сообщений о якобы вмешательстве Москвы в дела Лондона, заявили в четверг в посольстве РФ в Великобритании.
"В более широком плане исходим из того, что российские специалисты должны проверять все утверждения относительно "российского вмешательства в дела Великобритании", которые носят деструктивный характер для российско-британских отношений. Мы абсолютно не приемлем голословных обвинений, которые, кстати, ведут к потере доверия к Лондону и со стороны иностранных партнёров", - говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном на сайте посольства.
Такой в посольстве ответили на вопрос о том, ознакомились ли в посольстве с упоминаемыми в СМИ исследованиями "британских учёных" о "российском влиянии через соцсети" на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.
В дипмиссии подчеркнули, что "британская пресса практически всегда ссылается на неопубликованные документы и другие источники закрытого характера".
"Поскольку в последних из них, касающихся российско-британских отношений, делаются ложные обвинения в наш адрес, мы обратились в соответствующие университеты (Эдинбурга и Суонси в Великобритании и Беркли в США) с просьбой направить нам исходные материалы. Полагаем, что российские специалисты должны иметь возможность ознакомиться с их методологией и проверить их выводы", - отмечается в комментарии.
В посольстве РФ в Великобритании также высказали предположение, что после речи британского премьер-министра Терезы Мэй 13 ноября, к этим документам возникнет много вопросов: "Если, конечно, они не носят секретный характер".
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