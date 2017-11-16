Крупнейший розовый бриллиант в мире не нашел покупателя на аукционе Sothebys

Самый большой в мире розовый бриллиант "Розовый Радж" так и не был продан на аукционе, проводившемся в Женеве домом Sothebys, пишет CNBC.

Стоимость кольца с бриллиантом весом 37,3 карата оценивалась в $20-30 млн, однако в ходе аукциона предложение дошло лишь до $14 млн, после чего организаторы сняли лот с торгов.

"Камню нельзя поставить 10 из 10 по цвету и форме, - объяснил причину неудачи ювелирный дилер Эрик Вальдьё. - Кроме того, это новый камень, у него нет истории".

Всего на аукционе в Женеве, состоявшемся в среду, были проданы 303 украшения на общую сумму 77,9 млн швейцарских франков ($78,5 млн). Самым дорогим лотом стало кольцо с розовым бриллиантом от компании Harry Winston. Выполненное примерно в 1970 году кольцо было продано неизвестному покупателю за 12,6 млн франков.