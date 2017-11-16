Крупнейший розовый бриллиант в мире не нашел покупателя на аукционе Sothebys

Самый большой в мире розовый бриллиант "Розовый Радж" так и не был продан на аукционе, проводившемся в Женеве домом Sothebys, пишет CNBC.
Стоимость кольца с бриллиантом весом 37,3 карата оценивалась в $20-30 млн, однако в ходе аукциона предложение дошло лишь до $14 млн, после чего организаторы сняли лот с торгов.
"Камню нельзя поставить 10 из 10 по цвету и форме, - объяснил причину неудачи ювелирный дилер Эрик Вальдьё. - Кроме того, это новый камень, у него нет истории".
Всего на аукционе в Женеве, состоявшемся в среду, были проданы 303 украшения на общую сумму 77,9 млн швейцарских франков ($78,5 млн). Самым дорогим лотом стало кольцо с розовым бриллиантом от компании Harry Winston. Выполненное примерно в 1970 году кольцо было продано неизвестному покупателю за 12,6 млн франков.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
РФ не приемлет голословных обвинений от Лондона "о российском вмешательстве в дела Великобритании" - посольство
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в декабре в Вене в кулуарах СМИД ОБСЕ – заявление
Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-октябре сократились на 7%
Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 900 млн манатов, за последние 10 дней – более 7 млн манатов
АБР в начале декабря утвердит выделение Азербайджану кредита в $250 млн на улучшение госуправления и повышение эффективности госсектора
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
Спецпрокурор Мюллер направил повестки членам избирательного штаба Трампа - СМИ
Посол РФ в США заявил о настрое властей США на конструктивный диалог и доброжелательном к нему отношении
Атамбаев перед сложением полномочий президента Киргизии отправил в отставку вице-премьера Зилалиева
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
В Баку был показан спектакль «Петербургские квартиры»
В РИКЦ в Баку рассказали о творчестве азербайджанских художников, обучавшихся в России
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»