Афганистан, Азербайджан, Грузия, Турция и Туркмения договорились о создании транспортного коридора

Афганистан, Азербайджан, Грузия, Турция и Туркмения заключили соглашение о создании транзитного транспортного коридора Lapis lazuli ("Лазурит").
Как отмечает Государственное информагентство Туркмении, документ подписан в ходе министерского заседания VII Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), которое состоялось в Ашхабаде.
Говоря о значении этого проекта, министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани отметил, что транспортный коридор позволит связать Афганистан с Европой и другими государствами, создаст возможность для дальнейшего развития торговли, транзита и инвестиций.
Афганское информагентство TOLO News со ссылкой на властей страны отмечает, что коридор станет кратчайшим и доступным (с точки зрения стоимости транспортировки) каналом для поставок афганских товаров на европейские рынки.
Сеть морских, авиа-, автомобильных и железнодорожных маршрутов свяжет афганские города Акина в провинции Фарьяб и Тургунди в провинции Герат, портовый город Туркменбаши в Туркмении, Баку в Азербайджане, Тбилиси, Поти и Батуми в Грузии и города Стамбул, Карс в Турции с дальнейшим выходом на транспортную систему Европы.
Маршрут Акина - пролив Босфор протяженностью 3,28 тыс. км можно будет преодолеть за 7-9 дней, а время транспортировки по маршруту Тургунди - пролив Босфор длиной в 3,05 тыс. км составит 6-7 дней, отмечает информагентство "Медиа-Туркмен Orient".
Проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры (автомобильной, железнодорожной и морской), и таможенную интеграцию стран - участниц, в том числе посредством облегчения таможенного оформления и порядка выдачи деловых виз для бизнесменов.
При этом "Лазурит" вписывается в такие транспортные проекты, как коридор ЦАРЭС-2 (Средиземноморье - Восточная Азия), железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Азиатский международный железнодорожный коридор.
Практическую реализацию проекта ускорит намеченный на ближайшее время ввод в эксплуатацию международного морского порта Туркменбаши.
Институциональными партнерами по проекту коридора "Лазурит" стоимостью более $2 млрд, выступают такие страны, как Китай, Киргизия, Таджикистан, Иран, Турция, США, а также международный финорганизации - Азиатский банк развития и Всемирный банк.
Как отмечает "Медиа-Туркмен Orient", подписанное странами соглашение дало возможность беспошлинного и безналогового транзита товаров.
По мнению экспертов, участвующих в конференции, соглашение будет способствовать снижению цен на многие виды продукции, позволит выйти на международный рынок различным его участникам, в том числе и небольшим частным предприятиям и укрепит экономическую стабильность в регионе.
TOLO News со ссылкой на Торгово-промышленную палату Афганистана (ACCI) сообщает, что 80% грузов в Европу будет транспортироваться по железной дороге, а также морским транспортом - по Каспийскому и Черному морям.
Проект носит название "Лазурит", поскольку именно по этому пути более двух тысячелетий назад афганский лазурит и другие полудрагоценные камни доставлялись на Кавказ, Балканы, в Северную Африку и Европу.
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