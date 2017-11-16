Немецкий автоконцерн BMW в первой половине 2018 г. может принять решение о строительстве завода в Калининграде, сообщил журналистам генеральный директор российского подразделения концерна Максимилиан Келльнер.

"Мы продолжаем переговоры с калининградскими властями, переговоры идут успешно, но пока окончательного решения не принято. В том числе мы обсуждаем и специнвестконтракт, но пока неясно, будем ли мы подавать заявку на его заключение", - сказал он, отметив, что переговоры ведутся как на федеральном, так и на местном уровне.

"В течение 2018 г., очевидно, будет принято решение, я думаю, более вероятно - в первой половине года, нежели во второй", - добавил он.

Отвечая на вопрос об объёме инвестиций, М.Келльнер отметил, что они скорее всего превысят 50 млн евро. "Это все будет определено в ходе переговоров", - сказал топ-менеджер, не раскрыв других подробностей.

Накануне председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов заявил, что "Автотор" может весной 2018 г. подписать соглашение с BMW Group о дальнейшем сотрудничестве, в котором будут определены сроки ввода в эксплуатацию завода и его мощности.

"Если коротко, есть два вопроса: деньги и договоренности, как партнеры будут строить отношения. Сегодня идет оптимизация и оценка эффективности проекта. Губернатор считает, что реально к марту 2018 г. выйти на этап подписания соглашения о мощностях завода и сроках его ввода", - сказал В.Горбунов.

"Автотор" заявлял о готовности подписать договор с BMW еще в 2012 г. Тогда речь шла об инвестпроекте строительства завода по производству автомобилей данной марки с циклами сварки, сборки и окраски. Мощность производства должна была составить к 2016 г. 80 тыс. автомобилей. Инвестиции в проект предполагались в размере 200 млн евро. Из них 50 млн евро - средства "Автотора", 50 млн евро - BMW, еще порядка 100 млн евро - заемные средства.

Однако весной 2015 г. сроки были изменены "по обоюдному согласию в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке".

В январе 2017 г. глава региона Антон Алиханов и замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов встречались с руководством BMW Group в Мюнхене. "Мы договорились в ближайшее время проработать все модальности проекта и через полгода встретиться для окончательного выбора варианта развития автомобильного кластера в Калининградской области", - говорил тогда А.Алиханов.

В настоящее время ряд моделей BMW собирается на мощностях "Автотора" методом крупноузловой сборки.