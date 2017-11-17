Россия "убила" совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), наложив вето на американский проект резолюции о продлении мандата механизма, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Россия убила совместный механизм расследования, который заручился широчайшей поддержкой Совета Безопасности, устранив возможность выявить тех, кто совершил атаки. Россия подорвала наши возможности предотвратить будущие атаки", - сказала она, выступая после голосования.

По словам Н.Хейли, "(президент Сирии Башар) Асад и ИГИЛ (запрещено в РФ) благодаря российским действиям останутся безнаказанными".

"Россия изобретала причины для того, чтобы не поддержать механизм, который сама же помогла создать, поскольку ей не нравятся его научные выводы. Россия действует для подрыва этих расследований не один раз. Но сегодня был нанесен глубокий удар", - добавила она.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.