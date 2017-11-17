Россия "убила" совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), наложив вето на американский проект резолюции о продлении мандата механизма, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
"Россия убила совместный механизм расследования, который заручился широчайшей поддержкой Совета Безопасности, устранив возможность выявить тех, кто совершил атаки. Россия подорвала наши возможности предотвратить будущие атаки", - сказала она, выступая после голосования.
По словам Н.Хейли, "(президент Сирии Башар) Асад и ИГИЛ (запрещено в РФ) благодаря российским действиям останутся безнаказанными".
"Россия изобретала причины для того, чтобы не поддержать механизм, который сама же помогла создать, поскольку ей не нравятся его научные выводы. Россия действует для подрыва этих расследований не один раз. Но сегодня был нанесен глубокий удар", - добавила она.
"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
РФ не приемлет голословных обвинений от Лондона "о российском вмешательстве в дела Великобритании" - посольство
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в декабре в Вене в кулуарах СМИД ОБСЕ – заявление
Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-октябре сократились на 7%
Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 900 млн манатов, за последние 10 дней – более 7 млн манатов
АБР в начале декабря утвердит выделение Азербайджану кредита в $250 млн на улучшение госуправления и повышение эффективности госсектора
Крупнейший розовый бриллиант в мире не нашел покупателя на аукционе Sothebys
Рынок космических услуг вырастет до $2,7 трлн к 2045 г. - BofAML
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Хырдалане
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
В Баку был показан спектакль «Петербургские квартиры»
В РИКЦ в Баку рассказали о творчестве азербайджанских художников, обучавшихся в России
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»