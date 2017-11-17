Боливия попросила Совбез ООН поставить на голосование внесенный РФ проект резолюции о продлении механизма ООН и ОЗХО

Боливия попросила председателя Совета Безопасности ООН вернуть на рассмотрение российский проект резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

"Боливия поддержала проект резолюции, представленный РФ и Китаем. При этом моя делегация просит председателя и требует, чтобы председатель поставил на голосование проект резолюции", - сказал постпред Боливии при ООН Саша Йоренти на заседании СБ.

Ранее глава российской миссии при Всемирной организации Василий Небензя отозвал свой проект резолюции после того, как члены Совета не поддержали предложение РФ провести сначала голосование по американскому проекту документа, а потом по российскому.

Позже Россия заветировала представленный США проект резолюции о продлении мандата СМР. "Против" проекта проголосовала также Боливия, Китай и Египет воздержались.

С.Йоренти заявил, что итоги голосования были предсказуемы. "Это был предсказуемый результат. Все мы пришли сюда с написанными выступлениями, зная, что не будет требуемого консенсуса для принятия резолюции", - сказал он.