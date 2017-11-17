Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0022 RUR   0.0282 GBR   2.2391 TRY   0.4378

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.14 Brent   61.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 12° 14° 19 Ноя 12° 16° 20 Ноя 12° 18°

Дальнее зарубежье 17.11.2017 09:28

Боливия попросила Совбез ООН поставить на голосование внесенный РФ проект резолюции о продлении механизма ООН и ОЗХО

Боливия попросила председателя Совета Безопасности ООН вернуть на рассмотрение российский проект резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

"Боливия поддержала проект резолюции, представленный РФ и Китаем. При этом моя делегация просит председателя и требует, чтобы председатель поставил на голосование проект резолюции", - сказал постпред Боливии при ООН Саша Йоренти на заседании СБ.

Ранее глава российской миссии при Всемирной организации Василий Небензя отозвал свой проект резолюции после того, как члены Совета не поддержали предложение РФ провести сначала голосование по американскому проекту документа, а потом по российскому.

Позже Россия заветировала представленный США проект резолюции о продлении мандата СМР. "Против" проекта проголосовала также Боливия, Китай и Египет воздержались.

С.Йоренти заявил, что итоги голосования были предсказуемы. "Это был предсказуемый результат. Все мы пришли сюда с написанными выступлениями, зная, что не будет требуемого консенсуса для принятия резолюции", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, БОЛИВИЯ, СОВБЕЗ, РОССИЯ


Похожие новости


Боливия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами США по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]