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Дальнее зарубежье 17.11.2017 10:01

США и Великобритания наложили вето на предложенный Боливией, Россией и Китаем проект резолюции о продлении работы СМР - итоги голосования

Предложенный Россией, Боливией и Китаем проект резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) не получил требуемого большинства голосов.

"Результаты голосования следующие: четыре "за", семь "против", еще четыре воздержались. Проект резолюции не принимается, не получив требуемого большинства голосов", - сказал председатель СБ ООН.

"За" проект документа проголосовали Россия, Казахстан, Боливия и Китай. Египет, Япония, Эфиоп и Сенегал воздержались. "Против" проекта резолюции выступили США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай.

Ранее постпред США при ООН Ники Хейли заявляла, что США воспользуются правом вето при голосовании по российскому проекту резолюции о продлении мандата совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

"Мы проведем голосование. Будет тот же результат", - сказала она, выступая на заседании СБ ООН.

"Постыдно, что мы позволяем такой игре разворачиваться. Постыдно, что мы не продлеваем работу СМР", - добавила она.

Ранее Россия заветировала представленный США проект резолюции о продлении мандата СМР. "Против" проекта проголосовала также Боливия, Китай и Египет воздержались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]