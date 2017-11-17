США и Великобритания наложили вето на предложенный Боливией, Россией и Китаем проект резолюции о продлении работы СМР - итоги голосования

Предложенный Россией, Боливией и Китаем проект резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) не получил требуемого большинства голосов.

"Результаты голосования следующие: четыре "за", семь "против", еще четыре воздержались. Проект резолюции не принимается, не получив требуемого большинства голосов", - сказал председатель СБ ООН.

"За" проект документа проголосовали Россия, Казахстан, Боливия и Китай. Египет, Япония, Эфиоп и Сенегал воздержались. "Против" проекта резолюции выступили США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай.

Ранее постпред США при ООН Ники Хейли заявляла, что США воспользуются правом вето при голосовании по российскому проекту резолюции о продлении мандата совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

"Мы проведем голосование. Будет тот же результат", - сказала она, выступая на заседании СБ ООН.

"Постыдно, что мы позволяем такой игре разворачиваться. Постыдно, что мы не продлеваем работу СМР", - добавила она.

Ранее Россия заветировала представленный США проект резолюции о продлении мандата СМР. "Против" проекта проголосовала также Боливия, Китай и Египет воздержались.