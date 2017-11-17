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СНГ 17.11.2017 09:38

Президент Киргизии Атамбаев отправился с рабочим визитом в Россию

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Россию, где примет участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера.

"Сегодня, по приглашению президента РФ Владимира Путина глава государства А.Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Россию. Он примет участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума", - сказал представитель пресс-службы.

Собеседник агентства добавил, что в рамках визита А.Атамбаев встретится с В.Путиным. "Стороны обсудят актуальные вопросы киргизско-российского сотрудничества", - отметил он.

Визит в Россию, скорее всего, станет последней поездкой А.Атабаева на посту президента Киргизии. Его полномочия истекают 24 ноября в связи со вступлением в должность нового главы республики Сооронбая Жээнбекова.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]