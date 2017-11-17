Япония распространила в Совбезе ООН проект резолюции о продлении совместного механизма ООН и ОЗХО на 30 дней

Япония в четверг, сразу по окончании заседания Совета Безопасности, распространила проект резолюции о техническом продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник во Всемирной организации.
Заявленной целью является продолжение дискуссий о будущем СМР без его формального закрытия, отметил собеседник агентства.
По словам источника, в ближайшее время ожидаются консультации по проекту.
Мандат механизма истекает 17 ноября.
В четверг Совет Безопасности не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия заветировала американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.
В своем выступлении постоянный представитель США при ООН Никки Хейли возложила ответственность за истечение мандата СМР на Россию. В свою очередь глава российском миссии при Всемирной организации Василий Небензя обвинил в этом Соединенные Штаты и всех, кто проголосовал против представленной Россией резолюции: "Те, кто проголосовал против представленного Россией и Китаем проекта резолюции, несут всю полноту ответственности за прекращение деятельности СМР".
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