Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0022 RUR   0.0282 GBR   2.2391 TRY   0.4378

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.14 Brent   61.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 12° 14° 19 Ноя 12° 16° 20 Ноя 12° 18°

Дальнее зарубежье 17.11.2017 10:15

Япония распространила в Совбезе ООН проект резолюции о продлении совместного механизма ООН и ОЗХО на 30 дней

Япония в четверг, сразу по окончании заседания Совета Безопасности, распространила проект резолюции о техническом продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник во Всемирной организации.

Заявленной целью является продолжение дискуссий о будущем СМР без его формального закрытия, отметил собеседник агентства.

По словам источника, в ближайшее время ожидаются консультации по проекту.

Мандат механизма истекает 17 ноября.

В четверг Совет Безопасности не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия заветировала американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.

В своем выступлении постоянный представитель США при ООН Никки Хейли возложила ответственность за истечение мандата СМР на Россию. В свою очередь глава российском миссии при Всемирной организации Василий Небензя обвинил в этом Соединенные Штаты и всех, кто проголосовал против представленной Россией резолюции: "Те, кто проголосовал против представленного Россией и Китаем проекта резолюции, несут всю полноту ответственности за прекращение деятельности СМР".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ЯПОНИЯ, СОВБЕЗ, ПРОЕКТ


Похожие новости


Генсек ООН призывает лидеров Японии активнее добиваться улучшения отношения с Сеулом и Пекином Генсек ООН благодарит Украину за помощь Японии после аварии на "Фукусиме-1"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]