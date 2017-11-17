Выжившей при крушении самолета в Нелькане девочке предстоит операция

Состояние выжившей в авиакатастрофе в Аяно-Майском районе в Хабаровском крае девочки стабильное, однако ей предстоит операция.
"Девочке сделали репозицию (...) Только что сделали контроль снимка, все-таки без операции не обойтись. Будут делать в понедельник", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель пресс-службы правительства Хабаровского края.
Он добавил, что девочка госпитализирована в детскую краевую клиническую больницу имени А.К.Пиотровича вместе с мамой.
Как сообщил агентству главврач больницы Иван Гончаров, состояние ребенка "стабильное, ближе к удовлетворительному".
"Все нормально, все стабильно. Все под контролем, соберем консилиум, проведем. Для нас, вроде как, понятна вся эта ситуация, а консилиум - докторов наших чуть-чуть подкрепить общим мнением", - сказал И.Гончаров.
По каким показаниям будет проводиться операция, он не уточнил, подчеркнув, что это "личные сведения".
И.Гончаров добавил, что дополнительных переломов у девочки в ходе обследования не выявлено, только "черепно-мозговая и перелом ножки".
Ранее со ссылкой на заместителя главного врача по хирургии хабаровской краевой клинической больницы N2, куда изначально привезли пострадавшую, сообщалось, что девочка получила сочетанные травмы, в том числе черепно-мозговую и скелетную. Туда ее привозили для исключения тяжелой черепно-мозговой травмы.
Как сообщалось ранее, при крушении самолета в Нелькане в Аяно-Майском районе из семи находившихся на борту людей выжила только девочка в возрасте около четырех лет. Вечером 16 ноября самолетом МЧС доставили в Хабаровск. Факт того, что ребенок выжил при падении самолета с высоты, эксперты назвали уникальным.
Авиакатастрофа произошла днем 15 ноября. Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан в Аяно-Майском районе. На борту находились семь человек, шестеро погибли.
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