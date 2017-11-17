Brent продолжает дешеветь и завершает неделю в минусе, торгуется у $61,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в пятницу и завершают неделю в минусе впервые с начала октября на слабых прогнозах спроса и росте предложения.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 снизилась на $0,20 (0,33%) - до $61,16 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $0,51 (0,82%) - до $61,36 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,13 (0,24%) - до $55,27 за баррель. Накануне стоимость фьючерса снизилась на $0,19 (0,34%) - до $55,14 за баррель.

Рост WTI в пятницу вызван сообщением компании TransCanada, оператора нефтепровода Keystone, о разливе порядка 5 тыс. баррелей нефти в Южной Дакоте.

Работа нефтепровода была приостановлена для выяснения причин аварии.

Тем не менее, с начала недели WTI подешевела на 2,6%, Brent - на 3,4%.

Возможно, главным негативным фактором для нефтяного рынка стало снижение прогнозов роста спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты агентства понизили прогнозы на 2017-2018 гг. на 100 тыс. баррелей в сутки, и теперь ожидают повышения спроса на 1,5 млн б/с в этом и на 1,3 млн б/с в следующем.

Также рынок ждет предстоящего заседания ОПЕК, которое состоится 30 ноября в Вене и на котором будут присутствовать партнеры картеля по соглашению об ограничении добычи.

"Слухи о том, что Россия не горит желанием продлевать соглашение, ослабили оптимизм инвесторов, - говорит аналитик ANZ Banking Group Дэниэл Хайнс. - Но соглашение будет продлено, и единственный вопрос - на сколько".

Тем временем в США добыча на прошлой неделе выросла на 25 тыс. баррелей, до 9,65 млн баррелей, что повышает опасения по поводу увеличения предложения на американском рынке.