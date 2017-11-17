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17.11.2017 09:42

В РИКЦ в Баку рассказали о творчестве азербайджанских художников, обучавшихся в России

16 ноября с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках проекта «Беседы об искусстве» член союза художников Азербайджана, лауреат международных конкурсов Джамаля Рахманлы рассказала о творчестве азербайджанских художников – выпускников Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств: Омара Эльдарова, Токая Мамедова, Гусейна Алиева, Надира Абдурахманова. Лекция была приурочена к 260-летию института.

В мероприятии приняли участие студенты вузов, члены организаций соотечественников.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]