В РИКЦ в Баку рассказали о творчестве азербайджанских художников, обучавшихся в России

16 ноября с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках проекта «Беседы об искусстве» член союза художников Азербайджана, лауреат международных конкурсов Джамаля Рахманлы рассказала о творчестве азербайджанских художников – выпускников Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств: Омара Эльдарова, Токая Мамедова, Гусейна Алиева, Надира Абдурахманова. Лекция была приурочена к 260-летию института.

В мероприятии приняли участие студенты вузов, члены организаций соотечественников.