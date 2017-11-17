Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 ноября сохранил на уровне 1,7002 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 17 ноября ЦБА установил 2,007 манат/1EUR (16 ноября - 2,0022 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 ноября определил 0,0285 манат/1RUB (16 ноября - 0,0282 манат/1 RUB).

Н.Аббасова