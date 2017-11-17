В Баку был показан спектакль «Петербургские квартиры»

15 ноября с.г. в рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане, которая продлится до 17 ноября, в зале Союза театральных деятелей Азербайджана был представлен спектакль «Петербургские квартиры» Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «Арт».

«Арт» - молодой театр, созданный в 2015 году на базе актерского курса Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург), который ведет заведующий кафедрой музыкального театра института, заслуженный артист России Александр Исаков.

Представленный спектакль - шумный, музыкальный и нарядный водевиль, в котором иронически изображены чета Щекоткиных, их молоденькая влюбленная дочка, ее возлюбленный – плут и заядлый игрок Кутилин, и еще множество разных – смешных, трогательных, едких, глуповатых – персонажей.

Перед началом представления к зрителям со словами приветствия обратились заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана Рафик Алиев и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

16 ноября театр «Арт» представит бакинцам постановку «Прощай, конферансье!»