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17.11.2017 09:50

В Баку был показан спектакль «Петербургские квартиры»

15 ноября с.г. в рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане, которая продлится до 17 ноября, в зале Союза театральных деятелей Азербайджана был представлен спектакль «Петербургские квартиры» Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «Арт».

«Арт» - молодой театр, созданный в 2015 году на базе актерского курса Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург), который ведет заведующий кафедрой музыкального театра института, заслуженный артист России Александр Исаков.

Представленный спектакль - шумный, музыкальный и нарядный водевиль, в котором иронически изображены чета Щекоткиных, их молоденькая влюбленная дочка, ее возлюбленный – плут и заядлый игрок Кутилин, и еще множество разных – смешных, трогательных, едких, глуповатых – персонажей.

Перед началом представления к зрителям со словами приветствия обратились заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана Рафик Алиев и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

16 ноября театр «Арт» представит бакинцам постановку «Прощай, конферансье!»

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]