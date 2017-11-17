В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда

16 ноября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане, которая проходит с 15 по 17 ноября, встретились с членами Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджане.
Открыли встречу Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.
Глава делегации Санкт-Петербурга, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев рассказал о проходящей культурно-деловой миссии и о работе правительства Санкт-Петербурга с ветеранами. Он вручил членам Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда памятные подарки.
О жизни блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны в Азербайджане рассказала активистка Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда Екатерина Садыхова.
Встреча продолжилась заинтересованной дискуссией.
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