АБР в начале декабря утвердит выделение Азербайджану кредита в $250 млн на улучшение госуправления и повышение эффективности госсектора

Азиатский банк развития (АБР) планирует в первой декаде декабря утвердить выделение Азербайджану кредит на сумму $250 млн на "Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, Подпрограмма I" (Improving Governance and Public Sector Efficiency Program, Subprogram 1), сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" информированный источник в правительстве.

"В первой декаде декабря ожидается, что Совет директоров банка утвердит предоставление Азербайджану кредита в размере $250 млн", - сказал собеседник агентства.

Основная цель программы - усиление управления в государственном секторе и углубление финансового сектора, содействие диверсификации экономики Азербайджана. Реализация программы позволит улучшить налогово-бюджетное планирование, содействовать экономической диверсификации.

Программа включает две подпрограммы, реализация которых рассчитана на 2017-2019гг.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $3,6 млрд.

А.Азизов