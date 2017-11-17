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Финансы 17.11.2017 10:08

АБР в начале декабря утвердит выделение Азербайджану кредита в $250 млн на улучшение госуправления и повышение эффективности госсектора

Азиатский банк развития (АБР) планирует в первой декаде декабря утвердить выделение Азербайджану кредит на сумму $250 млн на "Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, Подпрограмма I" (Improving Governance and Public Sector Efficiency Program, Subprogram 1), сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" информированный источник в правительстве.

"В первой декаде декабря ожидается, что Совет директоров банка утвердит предоставление Азербайджану кредита в размере $250 млн", - сказал собеседник агентства.

Основная цель программы - усиление управления в государственном секторе и углубление финансового сектора, содействие диверсификации экономики Азербайджана. Реализация программы позволит улучшить налогово-бюджетное планирование, содействовать экономической диверсификации.

Программа включает две подпрограммы, реализация которых рассчитана на 2017-2019гг.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $3,6 млрд.

А.Азизов

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Тэги: АБР, КРЕДИТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]