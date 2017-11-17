Смерть от отравления трех девочек из одной семьи расследуют в Узбекистане

Три девочки из одной семьи в Ташкенте 7, 6 и 4 лет неожиданно скончались 8 ноября в медицинских учреждениях, предположительно из-за отравления.

"Трагедия предположительно произошла из-за отравления веществами неизвестной этиологии", - сказал в пятницу "Интерфаксу" начальник отдела городской прокуратуры Бобир Дехконов.

Он сообщил, что по данному факту прокуратура района, где проживали девочки, возбудила уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 186 Уголовного кодекса (Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие человеческие жертвы).

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления конкретной причины смерти сестер. Информация о происшествии получила широкую огласку в социальных сетях.

"Проводятся комплексная судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы, по результатам которых будут определены дальнейшие направления следственных действий и приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности", - сказал Б.Дехконов.

По его данным, из дома, где проживает семья девочек, изъяты образцы лекарственных средств, которые они принимали. В аптеке, где эти лекарства были куплены, изъяты образцы препаратов. Кроме того, проводится проверка кафе, где девочки с родителями ели шашлык, после которого, предположительно, почувствовали недомогание.

Помимо этого, Министерством здравоохранения республики назначено служебное расследование по правовой оценке действий сотрудников санитарно-эпидемиологической службы