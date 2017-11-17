Посол РФ в США заявил о настрое властей США на конструктивный диалог и доброжелательном к нему отношении

Власти США выражают настрой на конструктивный диалог между двумя странами, относятся приветливо и доброжелательно, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Хотел бы отметить, что, несмотря на то, что я приступил к работе в сложной ситуации, отношение ко мне в Госдепартаменте США и других ведомствах, где я успел побывать за это время, приветливое и доброжелательное. При этом американские коллеги выражают настрой на конструктивный диалог", - сказал он, выступая с приветственной речью на приеме в посольстве по случаю вручения верительных грамот президенту США Дональду Трампу.
А.Антонов добавил, что он и его коллеги-дипломаты из российского посольства "к такой работе готовы и намерены приложить максимум усилий для продвижения позитивной повестки дня в российско-американских делах".
8 сентября А.Антонов вручил верительные грамоты президенту США, что ознаменовало его вступление в обязанности посла РФ в Вашингтоне.
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