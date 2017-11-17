На Украине завели дело на генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко, сообщила интернет-изданию "Украинская правда" пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.
"По определению суда, которое обязывает внести сведения в ЕРДР, детективы внесли эти сведения, начато расследование по факту возможного незаконного обогащения", - сказала она.
По словам С.Олифиры, дело касается именно генпрокурора и открыто по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
Пресс-секретарь уточнила, что соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в октябре.
Ранее экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин написал в Facebook, что это дело открыто по его обращению: "По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко".
Р.Кузьмин к своему посту приложил письмо от НАБУ, в котором ему сообщают об открытии производства.
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