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СНГ 17.11.2017 15:01

На Украине завели дело на генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко, сообщила интернет-изданию "Украинская правда" пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

"По определению суда, которое обязывает внести сведения в ЕРДР, детективы внесли эти сведения, начато расследование по факту возможного незаконного обогащения", - сказала она.

По словам С.Олифиры, дело касается именно генпрокурора и открыто по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Пресс-секретарь уточнила, что соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в октябре.

Ранее экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин написал в Facebook, что это дело открыто по его обращению: "По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко".

Р.Кузьмин к своему посту приложил письмо от НАБУ, в котором ему сообщают об открытии производства.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРОР, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]