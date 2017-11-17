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Дальнее зарубежье 17.11.2017 16:15

В Сирию ежедневно доставляется порядка 2 тыс. тонн грузов - Шойгу

Около 2 тысяч тонн грузов ежедневно доставляется в Сирию благодаря налаженному межведомственному взаимодействию и слаженной работе Национального центра управления обороной РФ, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Это, конечно, требует больших усилий и, в том числе, работы управленческого звена Национального центра управления обороной РФ", - сказал С.Шойгу, выступая в пятницу на III межведомственной научно-практической конференции.

"Мы контролируем все перевозки как по воздуху, так и по автомобильным дорогам, морским путям сообщения. И сегодня мы гарантированно имеем все возможности для доставки в самые отдаленные районы в очень короткие сроки", - подчеркнул министр.

По его словам, это возможность не просто передислокации больших группировок войск, но и их обеспечения их на протяжении достаточно продолжительного периода.

С.Шойгу отметил, что кроме этого на круглосуточный контроль поставлены особо значимые производства вооружения и военной техники.

"В прошлом году мы начали контролировать, в том числе, отдельные объекты ВПК, которые проходят по программе реконструкции министерства промышленности. Мы контролируем все полигоны без исключения, что позволило нам вывести задействование полигонов более чем на 80%", - заявил министр.

"Все это, безусловно, возможно только в строгом и жестком взаимодействии с другими министерствами и ведомствами", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, ГРУЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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