В Сирию ежедневно доставляется порядка 2 тыс. тонн грузов - Шойгу

Около 2 тысяч тонн грузов ежедневно доставляется в Сирию благодаря налаженному межведомственному взаимодействию и слаженной работе Национального центра управления обороной РФ, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Это, конечно, требует больших усилий и, в том числе, работы управленческого звена Национального центра управления обороной РФ", - сказал С.Шойгу, выступая в пятницу на III межведомственной научно-практической конференции.
"Мы контролируем все перевозки как по воздуху, так и по автомобильным дорогам, морским путям сообщения. И сегодня мы гарантированно имеем все возможности для доставки в самые отдаленные районы в очень короткие сроки", - подчеркнул министр.
По его словам, это возможность не просто передислокации больших группировок войск, но и их обеспечения их на протяжении достаточно продолжительного периода.
С.Шойгу отметил, что кроме этого на круглосуточный контроль поставлены особо значимые производства вооружения и военной техники.
"В прошлом году мы начали контролировать, в том числе, отдельные объекты ВПК, которые проходят по программе реконструкции министерства промышленности. Мы контролируем все полигоны без исключения, что позволило нам вывести задействование полигонов более чем на 80%", - заявил министр.
"Все это, безусловно, возможно только в строгом и жестком взаимодействии с другими министерствами и ведомствами", - добавил он.
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