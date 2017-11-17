Во французском генштабе отрицают причастность международной коалиции к сговору о мирном уходе боевиков ИГИЛ из Ракки

Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) не выступала за договоренности между Сирийскими демократическими силами и боевиками ИГИЛ в Ракке, заявил официальный представитель генштаба французской армии полковник Патрик Стейже.

Ранее телерадиокомпания Би-би-си показала репортаж, в котором говорилось, что после взятия оплота ИГИЛ в Сирии - Ракки в октябре несколько десятков боевиков террористической группировки покинули город вместе с беженцами, и это было сделано с ведома коалиции.

"Коалиция не выступала за такие договоренности, это должно быть ясно всем", - заявил представитель французского генштаба, которого цитирует Международное французское радио.

Коалиция, по словам П.Стейже, не была ни вовлечена, ни заинтересована в таких переговорах.

"Была договоренность между гражданским советом города Ракки - администрацией, которая занимается местным управлением, Сирийскими демократическими силами и боевиками ИГИЛ. Отбором людей для эвакуации занимались Сирийские демократические силы", - сказал он.

Представитель генштаба сообщил, что среди 3,5 тыс. эвакуированных было порядка 300 боевиков ИГИЛ. При этом он не уточнил, были ли среди них иностранные граждане.

Сирийские демократические силы - оппозиционное объединение, костяк которых составляют курдские ополченцы из отрядов народной самообороны.