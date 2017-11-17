Уровень тревоги жителей Узбекистана по поводу распространения религиозного экстремизма снижается - опрос

Главной опасностью для Узбекистана жители республики по-прежнему считают распространение религиозного экстремизма, хотя тревога по поводу этой проблемы и снижается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение").
В материалах исследования, переданных в пятницу "Интерфаксу", говорится, что "сравнительный анализ явлений, представляющих наибольшую опасность для Узбекистана по предыдущим этапам исследования, показывает понижение тревоги по поводу "религиозного экстремизма" до 64,1% в 2017 году". По результатам аналогичных опросов в 2015 и 2016 годах опасность для республики религиозного экстремизма видели 80% и 85,8% респондентов.
Среди опрошенных тревогу в связи с религиозным экстремизмом больше всего испытывают жители Наманганской и Ферганской областей (на востоке Узбекистана) - 86,7% и 78,7% соответственно, в возрастной шкале - респонденты от 30 до 49 лет (68%).
По данным опроса, в "тройку" основных опасностей для Узбекистана также вошли коррупция и взяточничество (62,4%), а также проблемы в социальной сфере - безработица, цены, уровень жизни (56,2%).
Проблемами распространения преступности и наркомании озабочены 35,9% респондентов.
Результаты мониторинговых исследований на протяжении последних лет подтверждают мнение узбекистанцев (99,8%), что самым ценным достоянием независимости страны являются мир и стабильность, межнациональное и гражданское согласие.
По мнению 31,6% опрошенных, борьба с терроризмом является важной задачей для обустройства будущего Узбекистана.
Примечательно, что 92,6% опрошенных главным гарантом мира и спокойствия в Узбекистане называют президента страны.
В соцопросе, охватившем все регионы Узбекистана, приняли участие 1,1 тысячи человек.
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