Глава британского МИД раскритиковал блокировку Россией в СБ ООН проекта американской резолюции по СМР ООН/ОЗХО

Глава британского МИД Борис Джонсон назвал плохой новостью решение РФ наложить вето на американский проекта резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).
"Российское вето в Совете безопасности становится концом для Совместного механизма расследования. При помощи него больше не получится выявить тех, кто ответственен за использование химического оружия в Сирии", - говорится в заявлении Б.Джонсона, которое опубликовано на сайте правительства Великобритании.
Накануне Совет Безопасности не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала Боливия, Китай и Египет воздержались. Между тем 7 стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.
Постпред США при ООН Никки Хейли возложила ответственность за истечение мандата СМР на Россию. В свою очередь, российский постпред Василий Небензя обвинил в этом Соединенные Штаты и всех, кто проголосовал против представленной Россией резолюции: "Те, кто проголосовал против представленного Россией и Китаем проекта резолюции, несут всю полноту ответственности за прекращение деятельности СМР".
По окончании заседания Совета Безопасности, по данным источника "Интерфакса", Япония распространила проект резолюции о техническом продлении работы СМР на 30 дней. По словам источника, заявленной целью является продолжение дискуссий о будущем СМР без его формального закрытия. Мандат механизма истекает 17 ноября.
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