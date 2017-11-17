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СНГ 17.11.2017 16:01

Глава британского МИД раскритиковал блокировку Россией в СБ ООН проекта американской резолюции по СМР ООН/ОЗХО

Глава британского МИД Борис Джонсон назвал плохой новостью решение РФ наложить вето на американский проекта резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

"Российское вето в Совете безопасности становится концом для Совместного механизма расследования. При помощи него больше не получится выявить тех, кто ответственен за использование химического оружия в Сирии", - говорится в заявлении Б.Джонсона, которое опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Накануне Совет Безопасности не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала Боливия, Китай и Египет воздержались. Между тем 7 стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.

Постпред США при ООН Никки Хейли возложила ответственность за истечение мандата СМР на Россию. В свою очередь, российский постпред Василий Небензя обвинил в этом Соединенные Штаты и всех, кто проголосовал против представленной Россией резолюции: "Те, кто проголосовал против представленного Россией и Китаем проекта резолюции, несут всю полноту ответственности за прекращение деятельности СМР".

По окончании заседания Совета Безопасности, по данным источника "Интерфакса", Япония распространила проект резолюции о техническом продлении работы СМР на 30 дней. По словам источника, заявленной целью является продолжение дискуссий о будущем СМР без его формального закрытия. Мандат механизма истекает 17 ноября.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]