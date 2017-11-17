Армия Ирака заявила об освобождении последнего оплота ИГ в стране

Военнослужащие Ирака освободили город Рава от боевиков террористической организации ИГ, передают в пятницу арабские СМИ.
Иракские вооруженные силы "освободили Раву полностью и подняли иракские флаги над зданиями в городе", говорится в заявлении иракского военного командования.
ИГ захватило город, расположенный недалеко от границы с Сирией, в 2014 году. Город Рава считался последним бастионом террористов ИГ на территории Ирака.
Первую фазу наступления на город Рава иракские военные начали 11 ноября. В операции по освобождению города принимали участие два подразделения иракской армии и народное ополчение.
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