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Дальнее зарубежье 17.11.2017 16:28

Армия Ирака заявила об освобождении последнего оплота ИГ в стране

Военнослужащие Ирака освободили город Рава от боевиков террористической организации ИГ, передают в пятницу арабские СМИ.

Иракские вооруженные силы "освободили Раву полностью и подняли иракские флаги над зданиями в городе", говорится в заявлении иракского военного командования.

ИГ захватило город, расположенный недалеко от границы с Сирией, в 2014 году. Город Рава считался последним бастионом террористов ИГ на территории Ирака.

Первую фазу наступления на город Рава иракские военные начали 11 ноября. В операции по освобождению города принимали участие два подразделения иракской армии и народное ополчение.

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Тэги: ИРАК, ГОРОД, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]