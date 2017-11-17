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Дальнее зарубежье 17.11.2017 17:29

США могут разместить еще одну бригаду в ФРГ с возможностью переброски в Прибалтику - бывший замгенсека НАТО

Вашингтон может до июльского саммита НАТО принять решение о развертывании еще одной бронетанковой бригады в Европе, заявил бывший заместитель генсека альянса, а ныне эксперт центра исследования международных отношений США Atlantic Council Александр Вершбоу.

"Я надеюсь, что рано или поздно дополнительная боевая группа бронетанковой бригады будет причислена к Европе. Я полагаю, что вероятнее всего она будет базироваться в Германии, но возможностью передового базирования в будущем элементов, как минимум техники, в странах Балтии", - сказал А.Вершбоу в интервью агентству BNS в Вашингтоне.

Эксперт отметил, что решение о направлении в Европу дополнительной американской бригады может быть принято до предстоящего в июле 2018 года саммита НАТО, однако сама передислокация бригады может потребовать несколько лет.

США в этом году прекратили постоянную ротацию своих военных в Литве, однако американцы продолжат участвовать в военных учениях в стране. Военных США в странах Балтии базировались по принципу ротации с 2014 года в качестве реакции на украинские события.

В Польше сейчас дислоцирована бригада США из приблизительно четырех тысяч военных. Еще около тысячи военных, в основном американцев, составляет действующий с 2017 года в Польше международный батальон НАТО. Приблизительно по тысяче военных НАТО также сейчас размещены в Литве, Латвии и Эстонии.

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Тэги: США, ЕВРОПА, ВОЕННЫЕ, ДИСЛОКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]