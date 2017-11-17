Гройсман назвал шантажом заявление о праве венгров на автономию на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти поддерживают и обеспечивают права национальных меньшинств на Украине, отметив при этом, что не позволит разговаривать "тоном шантажа".
"Мы толерантная, демократическая страна. Мы поддерживаем и обеспечиваем права нацменьшинств. Но мы Украина, и наш язык украинский. Он требует уважения от всех жителей Украины. Мы не позволим никому разговаривать с нами тоном шантажа", - сказал премьер, выступая в ходе часа вопросов к правительству в пятницу в Верховной Раде.
Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство.
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