Гройсман назвал шантажом заявление о праве венгров на автономию на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти поддерживают и обеспечивают права национальных меньшинств на Украине, отметив при этом, что не позволит разговаривать "тоном шантажа".

"Мы толерантная, демократическая страна. Мы поддерживаем и обеспечиваем права нацменьшинств. Но мы Украина, и наш язык украинский. Он требует уважения от всех жителей Украины. Мы не позволим никому разговаривать с нами тоном шантажа", - сказал премьер, выступая в ходе часа вопросов к правительству в пятницу в Верховной Раде.

Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство.