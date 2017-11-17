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СНГ 17.11.2017 14:50

Гройсман назвал шантажом заявление о праве венгров на автономию на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти поддерживают и обеспечивают права национальных меньшинств на Украине, отметив при этом, что не позволит разговаривать "тоном шантажа".

"Мы толерантная, демократическая страна. Мы поддерживаем и обеспечиваем права нацменьшинств. Но мы Украина, и наш язык украинский. Он требует уважения от всех жителей Украины. Мы не позволим никому разговаривать с нами тоном шантажа", - сказал премьер, выступая в ходе часа вопросов к правительству в пятницу в Верховной Раде.

Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ПРЕМЬЕР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]