В МИД Белоруссии заверили, что курс на сближение с ЕС не несет рисков для России

Сближение Белоруссии с Евросоюзом и Германией, в частности, не несет никаких рисков для России, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Никаких рисков для РФ наше сближение с Европейским Союзом и Германией, в частности, не несет", - сказал В.Макей по итогам переговоров с вице-канцлером, Федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем о желании открыть новую страницу в отношениях с Германией и пообещал, что с белорусской территории никогда не будет исходить угрозы безопасности Европы.

"Я очень надеюсь и уверен, что мы открываем новую страницу в наших отношениях, направленную в лучшую сторону. (...) С территории Беларуси вы никогда не получите ни одного сигнала в нарушение целостности и безопасности европейского континента", - сказал белорусский лидер, слова которого цитирует президентская пресс-служба.

Он отметил, что "много говорят о прошлом наших отношений, о негативных фактах и факторах". "Но в Минске есть много того, что в положительном плане характеризует наши государства. Время идет, оно меняет многое. Так и в современном мире наши отношения меняются с течением времени", - подчеркнул белорусский лидер.

Встреча А.Лукашенко и З.Габриэля состоялась в пятницу в Минске.