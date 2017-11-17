Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-октябре сохранила СК PASHA Heyat Sigorta

Компания "PASHA Heyat Sigorta", специализирующаяся на страховании жизни, в январе-октябре 2017 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Сбор премий "PASHA Heyat Sigorta" в отчетном периоде составил 123 млн 370,841 тыс. манатов или 26,7% всех взносов страховщиков за 10 месяцев 2017 года.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий по итогам января-октября также вошли: "PASHA Sigorta" (99 млн 611,436 тыс. манатов), "Азерсыгорта" (36 млн 193,43 тыс. манатов), "Ateshgah" (30 млн 549,657 тыс. манатов), "Ateshgah Heyat" (27 млн 881,117 тыс. манатов).

В целом, на эти пять компаний пришлось 68,6% всех премий страховщиков за отчетный период.

При этом в отчетном периоде премии получили все 22 страховые компании, действующие на рынке.

Среди страховых компаний в январе-октябре 2017 года наибольший объем выплат произвела "Ateshgah Heyat Sigorta", чьи возмещения составили 41 млн 19,968 тыс. манатов или 20% всех выплат страховщиков.

В число 5 ведущих страховых компаний по объему произведенных выплат по итогам января-октября также вошли: "PASHA Heyat Sigorta" (39 млн 974,072 тыс. манатов), "PASHA Sigorta" (39 млн 845,771 тыс. манатов), "Qala Heyat Sigorta" (15 млн 403,71 тыс. манатов), "Ateshgah" (13 млн 4,208 тыс. манатов).

В целом, на эти пять компаний пришлось 72,9% всех выплат страховщиков за отчетный период.

При этом в отчетном периоде возмещение произвели также все 22 страховые компании, действующие на рынке.

А.Азизов