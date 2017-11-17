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Дальнее зарубежье 17.11.2017 15:50

Группу грабителей из стран бывшего СССР поймали во Франции

В Париже по подозрению в кражах и вымогательстве задержаны 26 выходцев из республик бывшего СССР, в том числе шесть женщин, сообщает МВД Грузии.

"В результате сотрудничества МВД Грузии, департамента национальной криминальной полиции и финансовой криминальной полиции Франции, при активном подключении атташе центральной криминальной полиции МВД Грузии задержаны 26 членов действующей во Франции криминальной группировки", - говорится в заявлении МВД.

По данным МВД, среди задержанных - граждане Грузии, среди них пять "воров в законе". Задержанные обвиняются в членстве в криминальной группировке, краже и хранении краденных предметов, а также групповом вымогательстве.

"Следствием установлено, что задержанные ежедневно грабили магазины и квартиры в Париже и прилегающих городах. Также установлено, что эти лица имели связь с проживающими в Париже гражданами Армении с целью продажи краденных вещей", - сообщает МВД.

По информации ведомства, у задержанных изъято 70 тыс. евро наличными и 200 тыс. евро на банковских счетах.

Французские правоохранители также изъяли при обыске в квартирах задержанных деньги, огнестрельное оружие, маски, фальшивые документы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ФРАНЦИЯ, ГРАБИТЕЛИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]