Взгляды Берлина и Москвы по поводу миротворцев в Донбассе сильно различаются - глава МИД ФРГ

Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявляет, что у России и Германии пока разные взгляды на вопрос ввода миротворцев в зону конфликта на Донбассе.

"Представления (у сторон о вводе миротворцев на Донбасс - ИФ) далеки", - заявил З.Габриель журналистам в пятницу в Минске.

По его словам стороны должны пойти навстречу друг другу и определить общие условия ввода "голубых касок" в зону конфликта.

Глава МИД Германии подчеркнул, что остается важным добиться перемирия на Донбассе на долгосрочной основе.

"После того как мы увидели, что обе стороны не соблюдают перемирие, мы поняли, что можем пойти путем "голубых касок". Очень долго Россия отказывалась от этой идеи и только недавно, во время заседания Генассамблеии ООН, российский президент предложил отправить такую миссию", - напомнил он.

"Я глубоко убежден, что важно попробовать сейчас и определить общие условия, четкий мандат такой миссии миротворцев, которая вместе с ОБСЕ смогла бы контролировать перемирие. И не только в течение пары часов днем, но и ночью, когда происходят основные нарушения режима огня", - отметил З.Габриель.

"Если удастся это сделать (договориться), то можно будет начать восстановление Донбасса", - подчеркнул глава МИД Германии.