Азнефть закупает спасательные плоты

Производственное объединение (ПО) «Азнефть» (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа) планирует приобрести спасательные плоты, отмечается в объявлении ПО.

Закупка проводится посредством тендера, стоимость участия в нем составляет 118 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 12 декабря 2017 года. Тендерная процедура состоится также 12 декабря.

Победитель тендера должен будет выполнить заказ в течение 90 календарных дней.

Н.Аббасова