Пресс-релиз

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Зрители смогут стать настоящими волшебниками и помочь своим любимым персонажам обрести доброту, смелость и сообразительность.Приключения героев насыщены необычными событиями, всевозможными преградами на пути, сказочные злые силы строят план и хотят испортить праздник, а главные герои до наступления Нового года должны успеть запустить механизм Волшебных Часов!Чудесный переполох - это захватывающая история о том, как дружба способна преодолеть любые трудности!Песни, интерактив, танцы и приключения героев проведут всех вас по сказке, и вы попадете в незабываемую атмосферу новогодней ночи.