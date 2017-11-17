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17.11.2017 15:57

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Впервые в Баку, в канун Нового Года, 17 декабря на сцене русского драматичского театра состоится премьера новогодней интерактивной шоу-сказки «Чудесный Переполох», представленной компанией CosplayClub.

Зрители смогут стать настоящими волшебниками и помочь своим любимым персонажам обрести доброту, смелость и сообразительность.
Приключения героев насыщены необычными событиями, всевозможными преградами на пути, сказочные злые силы строят план и хотят испортить праздник, а главные герои до наступления Нового года должны успеть запустить механизм Волшебных Часов!

Чудесный переполох - это захватывающая история о том, как дружба способна преодолеть любые трудности!

Песни, интерактив, танцы и приключения героев проведут всех вас по сказке, и вы попадете в незабываемую атмосферу новогодней ночи.


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]