Страховщики в Азербайджане за 10 месяцев увеличили премии по ОСАГО на 13%, выплаты – почти на 11%

Страховые компании в Азербайджане, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в январе-октябре 2017 года получили премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) на сумму 79 млн 695 тыс. 256,79 манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
"Страховщики в Азербайджане за 10 месяцев собрали премий по ОСАГО на сумму 79 млн 695 тыс. 256,79 манатов (рост на 13,2% по сравнению с январем-октябрем прошлого года – ИФ). В целом, на ОСАГО пришлось 17,2% премий страховщиков за отчетный период и 51,3% премий по обязательным видам", - отмечается в данных палаты.
В январе-октябре 2017 года выплаты страховщиков по ОСАГО составили 36 млн 165 тыс. 177,87 манатов (рост на 10,6%) или 17,7% всех выплат страховщиков за 10 месяцев текущего года. В целом, на выплаты по ОСАГО пришлось 79,1% возмещений по обязательным видам страхования в январе-октябре 2017 года.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 16 декабря 2011 года началась продажа полисов по ОСАГО по новым тарифам и условиям.
В частности, установлен базовый тариф в размере 50 манатов и применяется он в отношении автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. сантиметров. По мере увеличения объема двигателя применяются коэффициенты от 1,5 до 5. Для автотранспортных средств объемом двигателя более 5 тыс. куб. см. применяется коэффициент 5, т.е. страховой тариф составляет 250 манатов.
Для автобусов и микроавтобусов, занимающихся перевозкой пассажиров, с числом посадочных мест от 9 до 16 применяется коэффициент 3 к базовому тарифу, более 16 посадочных мест – коэффициент 4.
Для грузовых автомобилей коэффициент составляет от 3 до 5 в зависимости от максимальной грузоподъемности.
Для мотоциклов, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники коэффициент составляет 1.
По ОСАГО страховая сумма при ущербе, нанесенная имуществу составляет 5 тыс. манатов, страховая суммы по ущербу, нанесенному здоровью, на одного человека составляет 5 тыс. манатов, общий лимит по одному страховому случаю - 50 тыс. манатов. Таким образом, максимальная сумма страхового покрытия по ОСАГО может составить 55 тыс. манатов.
А.Азизов
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