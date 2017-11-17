Турецких военных отозвали с натовских учений из-за стенда с фото Эрдогана в качестве условного противника

Турция отозвала военных с учений НАТО в Норвегии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу руководителям местных отделений правящей Партии справедливости и развития, что причиной стало появление его изображения на стенде с фотографиями условного "противника".

В ходе учений НАТО в Норвегии был установлен стенд с фотографиями "противника", рассказал Р.ТЭрдоган. "На фото - основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и я. Услышав об этом, глава Генштаба Вооруженных сил Турции и министр по делам ЕС по пути в Канаду связались с нами и сообщили о случившемся. Глава Генштаба сообщил о решении отозвать 40 турецких военных, участвующих в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение", - сообщил президент, которого цитируют турецкие СМИ.

Он подчеркнул, что Анкара не пересмотрит свое решение даже в том случае, если стенд уберут. "Подобное претит понятию союзничества", - заявил Р.Т.Эрдоган.