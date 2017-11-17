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СНГ 17.11.2017 16:30

Пока неизвестно, будет ли Путин баллотироваться на очередных президентских выборах - Песков

Президент России Владимир Путин пока не объявлял о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока неизвестно, будет ли баллотироваться Путин на очередной президентский срок. Как вы знаете, он об этом ничего не говорил", - сказал Д.Песков журналистам.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече В.Путина с Алексеем Кудриным возможность его привлечения к написанию экономической части предвыборной кампании главы государства.

В связи с этим Д.Песков назвал этот вопрос неуместным.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПУТИН, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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