Пока неизвестно, будет ли Путин баллотироваться на очередных президентских выборах - Песков

Президент России Владимир Путин пока не объявлял о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Пока неизвестно, будет ли баллотироваться Путин на очередной президентский срок. Как вы знаете, он об этом ничего не говорил", - сказал Д.Песков журналистам.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече В.Путина с Алексеем Кудриным возможность его привлечения к написанию экономической части предвыборной кампании главы государства.

В связи с этим Д.Песков назвал этот вопрос неуместным.