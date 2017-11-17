10 из 24 хакерских атак, произошедших в третьем квартале текущего года, были организованы группами китайскоговорящих хакеров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Лаборатории Касперского".
"Эксперты "Лаборатории Касперского" отметили активизацию китайскоговорящих группировок, ответственных за организацию сложных целевых атак. За третий квартал этого года специалисты компании расследовали 24 инцидента, признанных таргетированными атаками и кампаниями кибершпионажа, и 10 из них оказались организованы группами атакующих, говорящих на китайском языке", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что основными целями хакеров были разработчики популярного программного обеспечения, а также государственные структуры и критически важные предприятия ряда стран.
"В частности, одной из приоритетных мишеней китайскоговорящих хакеров в третьем квартале стала Россия, а точнее ее государственные проекты с некоторыми азиатскими странами. Так, в июле эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили атаку IronHusky, целью которой стали компании из авиационного сектора России и Монголии",- сообщили в компании.
По данным "Лаборатории Касперского", в третьем квартале китайскоговорящие группировки хакеров также совершали атаки на разработчиков ПО Netsarang и CCleaner .
"В обоих случаях злоумышленники внедрили вредоносный код в легитимные продукты, рассчитывая таким образом проникнуть в корпоративные сети самого широкого круга организаций", - отмечено в сообщении.
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