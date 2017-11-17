SoftBank планирует инвестировать порядка $25 млрд в Саудовскую Аравию за 3-4 года

Японская телекоммуникационная компания SoftBank Group Corp. планирует инвестировать в Саудовскую Аравию порядка $25 млрд в следующие три-четыре года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, SoftBank направит до $15 млрд на инвестиции в новый город Neom - экономическую зону, которую планирует создать принц Мухаммед ибн Салман.

Инвестфонд Vision Fund, созданный SoftBank, планирует вложить порядка $10 млрд в саудовскую госкомпанию Saudi Electricity Co., чтобы диверсифицировать вложения в энергетику за счет возобновляемых источников энергии.

SoftBank также рассчитывает, что часть компаний, акциями которых она владеет, откроет офисы в Neom, отмечают источники.

Глава SoftBank Масаёси Сон пытается наладить связи с Саудовской Аравией. Ранее в этом году стало известно, что Vision Fund привлек инвестиции саудовского госинвестфонда Public Investment Fund в размере $45 млрд.

М.Сон был среди гостей на конференции в Эр-Рияде, проведенной госинвестфондом в октябре текущего года.

Власти Саудовской Аравии вкладывают средства в различные проекты и привлекают инвестиции, стремясь диверсифицировать экономику, в значительной мере ориентированную на нефтяной сектор.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), приток прямых иностранных инвестиций в экономику Саудовской Аравии в прошлом году составил $7,45 млрд.