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СНГ 17.11.2017 16:44

Дума не планирует вводить ограничения для граждан по аналогии с нежелательными организациями или СМИ-иноагентами - Неверов

Госдума не планирует распространение на физических лиц ограничений, установленных для "нежелательных организаций" или СМИ-"иноагентов", заявил "Интерфаксу" в пятницу вице-спикер, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Считаю, что ограничение прав граждан - крайняя мера", - так С.Неверов ответил на вопрос, есть ли в планах Госдумы подготовка поправок в действующее законодательство для введения ограничений для граждан, чтобы пресечь иностранное вмешательство во внутренние дела России, в ее выборы.

О подготовке соответствующего "пакета" инициатив, которые могут быть приняты в конце этого - начале следующего года, сообщают СМИ. При этом речь идет о возможности введения в действующее законодательство таких понятий как "нежелательная деятельность" и "нежелательное сотрудничество" физических лиц.

"Мы не сторонники ограничений, но что касается недавно принятого закона о СМИ-иноагентах, то это был вынужденный зеркальный ответ на действия США в отношении наших СМИ", - подчеркнул политик.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ГРАЖДАНЕ, ПОПРАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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