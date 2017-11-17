Дума не планирует вводить ограничения для граждан по аналогии с нежелательными организациями или СМИ-иноагентами - Неверов

Госдума не планирует распространение на физических лиц ограничений, установленных для "нежелательных организаций" или СМИ-"иноагентов", заявил "Интерфаксу" в пятницу вице-спикер, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
"Считаю, что ограничение прав граждан - крайняя мера", - так С.Неверов ответил на вопрос, есть ли в планах Госдумы подготовка поправок в действующее законодательство для введения ограничений для граждан, чтобы пресечь иностранное вмешательство во внутренние дела России, в ее выборы.
О подготовке соответствующего "пакета" инициатив, которые могут быть приняты в конце этого - начале следующего года, сообщают СМИ. При этом речь идет о возможности введения в действующее законодательство таких понятий как "нежелательная деятельность" и "нежелательное сотрудничество" физических лиц.
"Мы не сторонники ограничений, но что касается недавно принятого закона о СМИ-иноагентах, то это был вынужденный зеркальный ответ на действия США в отношении наших СМИ", - подчеркнул политик.
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