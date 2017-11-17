Глава МИД Ливана надеется на усиление роли России для формирования баланса на Ближнем Востоке

В Бейруте рассчитывают на усиление роли Москвы в установлении баланса сил в ближневосточном регионе, заявил глава МИД Ливана Джебран Басиль.

"Мы рассчитываем, что Россия и далее будет наращивать свою роль с тем, чтобы закончить процесс формирования баланса сил в регионе, потому что наш регион не сможет выжить без этого баланса", - сказал Дж.Басиль в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил "колоссальный вклад России в борьбу с терроризмом по всему миру и ее стремление "тушить пожары" конфликтов".